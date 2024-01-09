شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج والعمرة السعودى: 13 مليونا و550 ألف معتمر من خارج المملكة فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق ربيعة إن الوزارة حققت رقما قياسيا فى أعداد المعتمرين عام 2023، حيث وصل عددهم إلى 13 مليونا و550 ألف معتمر من خارج المملكة، مؤكدا أن أكبر عدد وصلت له المملكة كان عام 2019 بمعدل 8 ملايين و550 ألفا.

وأضاف الوزير - في جلسة بعنوان ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في خدمة ضيوف الرحمن" بمؤتمر ومعرض "خدمات الحج والعمرة"، التي تنقلها قناة السعودية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى دائما إلى تقديم خدمات أفضل لضيوف الرحمن، والارتقاء بالخدمات لإثراء تجربة العمرة، موضحا أن الوزارة تدعم المبادرين في المجال التكنولوجي، وتقدم لهم كل الحوافز والإمكانيات اللازمة لتطوير التطبيقات التكنولوجية وإطلاق العديد من الخدمات التكنولوجية.

وأكد أن الوزارة تهدف لدعم رواد الأعمال في إبداعاتهم وتقديم خدمات متميزة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، لافتا إلى أنها تستقبل اقتراحات رواد الإعمال في ذلك المجال، على أن تتم إضافة خدماتهم المقترحة إلى منصة نسك حال توفر المعايير المطلوبة.

يشار إلى أن الجلسة تبحث التحديات الحالية والفرص المحتملة في خدمة ضيوف الرحمن، وتسلط الضوء على رواد الأعمال في خدمة الحجاج والمعتمرين.

