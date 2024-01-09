مسؤول في "مدينة مصدر" الإماراتية يتحدث لـ "الخليج 365" عن تجربة رائدة لتطوير مركبات ذاتية القيادة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به لوكالة "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء: "تعمل مدينة مصدر في عدد من المجالات، أولها في مجال النقل لدينا، حيث قمنا بتطوير المركبات الذاتية القيادة ووسائل النقل العام لأكثر من عقد من الزمن".

وأضاف: "تطور ذلك إلى سلسلة كاملة من التجارب حيث يتم اليوم اختبار المركبات الذاتية القيادة التي تعمل داخل المدينة بالتكامل مع الذكاء الاصطناعي والعمل مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي".

وأوضح أن هذه التجارب "مثلت نموا جديدا في هذا المجال من تطوير مستقبل النقل للسيارات الذكية والمركبات الذاتية القيادة التي قمنا باختبارها في "مدينة مصدر" على مدار العقد الماضي ثبت أنها آمنة للغاية".

ومضى موضحا: "بدأ الجيل الأول من وسائل النقل الشخصية رحلته في عام 2009، وقد قمنا بنقل أكثر من مليونين ونصف مليون مسافر في رحلات فعلية دون وقوع حادث واحد طوال هذا الوقت".

6 مايو 2023, 11:16 GMT

وتابع كريس وان: "لذا فإن التكنولوجيا آمنة للغاية والمهمة الرئيسية للمدينة هي إنشاء معيار محتمل لمستقبل الاستدامة، ليس فقط الاستدامة البيئية ولكن أيضًا الاستدامة الاقتصادية".

ومضى بقوله: "نبني نموذجًا عمليًا يمكن للأشخاص زيارته ورؤيته وفهمه ويمكننا أن نصبح مؤثرين".

يشار إلى أن "مدينة مصدر" هي أول مدينة تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم وهي تجمع سكني مستدام تم إنشاؤه في إمارة أبوظبي.

وقد بدأت الإمارات، منذ 2006، عبر شركة "أبوظبي لطاقة المستقبل" تأسيس شركة مصدر بهدف تعزيز مكانتها وتأكيد ريادتها في سوق الطاقة العالمية، من خلال التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة بالتوازي مع دورها المحوري في الوقود الأحفوري.

وتمكنت "مدينة مصدر" من تنفيذ عدد من المشروعات إنتاج الطاقة النظيفة في 40 دولة، باستثمارات تخطت الـ30 مليار دولار، بقدرة تبلغ أكثر من 100 غيغاواط بحلول عام 2030.، وذلك للمساهمة في منع انبعاث نحو 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030، وكذلك إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر، وفق "منصة الطاقة".