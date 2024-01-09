شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، عقب إطلاق الرصاص الحي عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز "عين سينيا" شمال رام الله بوسط الضفة الغربية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، إن الشاب عميد إبراهيم سميح جيوسي (31 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز عين سينيا شمال رام الله، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال اختطفوا الشاب بعد إصابته وأنزلوه من سيارة الإسعاف التي كانت تستعد لنقله لمشافي رام الله.



وقالت مصادر إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.



وأغلقت قوات الاحتلال حاجز "عين سينيا" ومنعت المواطنين الفلسطينيين من المرور عبره، إذ يعتبر واحدا من المنافذ القليلة التي بات المواطنون الفلسطينيون يقصدونها للخروج أو الدخول إلى مدينة رام الله .