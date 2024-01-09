الجيش الإسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الجنود أطلقوا النار على شاب فلسطيني عقب محاولته تنفيذ عملية طعن، دون أن تقع إصابات في صفوف الجنود".

وأغلق الجيش الإسرائيلي المنطقة وشرع بأعمال تمشيط في المكان ومنع الفلسطينيين من التنقل بين القرى الفلسطينية القريبة من موقع الهجوم.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "استشهاد الشاب عميد إبراهيم سميح جيوسي (31 عاما) برصاص القوات الإسرائيلية عند حاجز عين سينيا العسكري شمال غرب رام الله".

يأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها حركة حماس على مستوطنات في غلاف غزة.

7 يناير, 09:07 GMT

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.