رئيس بلدية إسرائيلية يطالب نتنياهو بتدريب الطلاب والمراهقين على استخدام السلاح

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن أفيرام ديهاري، رئيس بلدية كريات غات الواقعة شمالي شرقي قطاع غزة، طالب نتنياهو ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير التعليم، بتدريب الطلاب والمراهقين على حمل السلاح.
وبعث رئيس البلدية الإسرائيلية بتلك الرسالة التي جاءت ممهورة باسم وبختم رئاسة البلدية، بزعم تدريب المراهقين والطلاب على كيفية حمل السلاح، حيث وصفت الصحيفة تلك الخطوة بـ"الخطيرة"، بزعم اعتبارها أحد الدروس المستفادة من عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي سياق متصل، وجهت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مستشفيات مناطق الشمال بالاستعداد للعمل في حالات الطوارئ واستقبال آلاف المصابين خلال وقت قصير، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزارة الصحة وجهت جميع مستشفيات في الشمال بالاستعداد للعمل خلال فترة الطوارئ واستقبال آلاف المصابين.
وانطلقت مراسم التشييع بحضور عدد من النواب وعضو المجلس السياسي المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، وحشد شعبي كبير من الأهالي وأنصار "حزب الله". وقبيل انطلاق المراسم، حلّقت مسيرة إسرائيلية فوق البلدة، واستهدفت سيارة على إحدى المداخل ما أدى إلى احتراقها.
وتوجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول: "لو لم تكن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت لما كانت تتوسل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لعودة المستوطنين إلى مستوطنات الشمال، ولما كانت تستجدي الأمم المتحدة والدول الكبرى لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، ولما كانت تطلب الحماية من أميركا ومعها 20 دولة في العالم لتوفير الحماية السفن في البحر الأحمر، إسرائيل هزمت ولم تعد تصدق أكاذيب نتنياهو".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس الاثنين، عن استهداف غارة إسرائيلية بلدة خربة سلام جنوبي لبنان أدت إلى مقتل قائد ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني.
ونشر "حزب الله" بيانا رسميا أكد من خلاله عملية الاستهداف، وذكر فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".