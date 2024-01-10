شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممى لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخبت المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، وذلك بعد تأييد 30 دولة لترشيح المغرب خلال تصويت أجرى فى جنيف بمشاركة الأعضاء الـ 47 فى مجلس حقوق الإنسان.

وذكر بيان لوزارة الشؤن الخارجية المغربية أن انتخاب المغرب، لأول مرة فى تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعبر عن اعتراف المجتمع الدولي برؤية ملك المغرب محمد السادس في مسائل الحماية وتعزيز حقوق الإنسان.