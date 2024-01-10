شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم الـ96 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عشرات الفلسطينيين، وأُصيب آخرون، فى قصف صاروخى ومدفعى وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مناطق مختلفة من قطاع غزة، فى اليوم 96 للعدوان على غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 6 فلسطينين وإصابة آخرين بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

واستشهد 15 فلسطينيا واصيب العشرات جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية بصاروخ منزلاً مأهولا يعود لعائلة نوفل غرب مدينة رفح جنوب القطاع، نقل غالبيتهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف ومكثف المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، وسقط عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من النازحين من مدينة غزة، وشمال القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عشرين مواطنا على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة عسلية في بلدة جباليا شمال القطاع.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عشرات القذائف الصاروخية صوب منازل المواطنين في منطقة الواحة والسودانية وأطراف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وقبالة بحر وسط وجنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى.

وبلغت حصيلة الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي وسط قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 58 شهيدا، وعشرات الجرحى.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي الجوي والبري والبحري على القطاع، مخلِّفا مزيداً من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين ودمار كبير في المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات والبنية التحتية.