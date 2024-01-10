شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن: مستمسكون بمبادئنا فى الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، إن الأردن سيقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة عندما تقرر محكمة العدل الدولية النظر بدعوى الإبادة الجماعية فى غزة التى تقدمت بها جنوب أفريقيا.

وأضاف الخصاونة - خلال حديثه أمام مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء، "هي قضيَّة، وليست استشارة، مبنيَّة على اتفاقيَّة منع الإبادة الجماعيَّة"، مضيفا " موقفنا لم يتبدَّل، ومستمسكون بمبادئنا في الدِّفاع عن فلسطين وقضيَّتها العادلة، ونتشرَّف بأن نتصدَّى ونشارك ونقدِّم خبراتنا في خدمة الشَّأن الفلسطيني والقضيَّة الفلسطينيَّة".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي قد أكد في وقت سابق أن الأردن يؤيد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة.

وتعقد محكمة العدل الدولية، الخميس المقبل، أولى الجلسات العلنية في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تطلب فيها محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة المحاصر، في دعوى يدعمها الأردن والحكومة الفلسطينية.

وقدمت جنوب أفريقيا، في 29 ديسمبر الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.