شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى يؤكد لجوتيريش موقف بلاده الرافض ضد تدخلات إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، خلال اتصال هاتفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، موقف بلاده الرافض ضد تدخلات إثيوبيا، وانتهاك وسيادة الأراضي الصومالية، وذلك تعقيبا على الاتفاق البحري بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال.

وجرى - خلال الاتصال، اليوم /الأربعاء/، بحث القضايا الإقليمية والدولية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

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