الخليج اليوم .. وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان تطورات غزة ومحيطها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً، من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع بالمنطقة خاصة في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

يأتي هذا بينما تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة وسط سقوط المزيد من القتلى والجرحى يومياً. كما تشهد نقاط ساخنة أخرى في المنطقة توتراً كالحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف يومياً، أو البحر الأحمر حيث يشن الحوثيون هجمات على سفن تجارية.