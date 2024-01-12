الخليج اليوم .. السعودية: ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية للطائف لا أساس له من الصحة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، إن ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة الطائف لا أساس له من الصحة.