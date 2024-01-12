اخبار الخليج

الخليج اليوم .. السعودية: ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية للطائف لا أساس له من الصحة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع ، العميد الركن تركي المالكي، إن ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة الطائف لا أساس له من الصحة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا