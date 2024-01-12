خبير عسكري يمني يوضح لـ"الخليج 365" تأثير الضربات الأمريكية على قدرات "أنصار الله" والردود المتوقعة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجفري في اتصال مع "الخليج 365"، اليوم الجمعة، إنه "بإقدام أمريكا على هذا العدوان فتحت على نفسها باب جهنم ولن تستطيع إقفاله، وسيكون الرد من جانبنا ردا مزلزلا وقويا وكل خياراتنا العسكرية متاحة، وهناك خيارات مؤلمة وموجعة ستتجرعها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا".

وأشار الخبير العسكري اليمني إلى أن "هذه الضربة لم تكن بالمستوى الذي يؤثر علينا، فنحن ندرك منذ 9 سنوات من الحرب أن العدوان المستمر علينا منذ 2015، هو عدوان أمريكي استخدمت فيه كل الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا، ولم يستطيعوا حتى اليوم أن يحققوا أي هدف من الأهداف رغم أنها كانت حرب بالوكالة تقودها السعودية ودول التحالف".

وتابع الجفري، قائلا: "بتلك الضربات تحاول أمريكا اليوم استعادة هيبتها وحماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، عندما شعرت أن الكيان الإسرائيلي قد وصل إلى مرحلة انهيار تام بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها جراء استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي، وهذا كان خيارنا الثابت والذي لن يتغير تجاه عدالة قضية شعبنا الفلسطيني المظلوم والذي تتم عليه عملية إبادة جماعية بشكل يومي".

وشدد الخبير العسكري اليمني على "استمرار الجيش اليمني بكل قدراته وإمكانياته في مواجهة أمريكا وغير أمريكا، ولنا الشرف والفخر وهذا ما نتمناه أن تكون المواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، دون أن تكون هناك حروب بالوكالة عبر أدوات واشنطن في الداخل والخارج"، بحسب قوله.

ونوّه الجفري إلى أن "عبد الملك الحوثي، حذر أمريكا مرارا بعدم التورط في تحالف عسكري في مواجهة اليمن"، مشيرًا إلى أن "الغارات خلفت 5 شهداء و6 جرحى، وأن الساعات والأيام القادمة ستحمل الكثير من الردود على هذا العدوان".

وأوضح الخبير العسكري اليمني أن "الضربات الأمريكية لم يكن لها أي تأثير على قدراتنا العسكرية وجميع ما تم استهدافه كان أهدافا وهمية"، بحسب قوله.