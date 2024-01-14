وسط انتقاد بن غفير.. وزارة المالية الإسرائيلية ترفض طلبا بتخصيص ميزانية لحراسة المدارس

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن وزارة الأمن القومي التي يترأسها إيتمار بن غفير، قد طالبت وزارة المالية، والتي يقودها بتسلئيل سموتريتش، بتخصيص ميزانية معينة لحراسة المدارس، بدعوى القلق على سلامة الطلاب والتلاميذ، والذي تزايد منذ بداية الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت القناة عن مصادر مقربة من الوزير إيتمار بن غفير، أن "وزارة المالية تريد دفن رؤوسنا في الرمال، وأن سلامة أطفالنا هي فوق كل شيء".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن جمعية الإسعافات الأولية العقلية الإسرائيلية، تلقت ما يزيد على 100 ألف طلب للمساعدة النفسية، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.