صواريخ تضرب القاعدة الأمريكية في "كونيكو" والجيش الأمريكي يقصف مواقع لحلفاء الجيش السوري... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد مراسل "الخليج 365" سقوط 3 صواريخ داخل قاعدة الجيش الأمريكي في معمل غاز كونيكو شمالي دير الزور، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية في القاعدة، هو الهجوم الــ 24 خلال الــ 60 يوماً الماضية الذي تتعرض له القاعدة.‍‍‍‍

وتابع المراسل أن أصوات الانفجارات سمعت بشكل واضح في أرجاء المنطقة، التي تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي مع استنفار كبير للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي.‍‍‍

© Gulf 365 . Attia Al-Attiaقاعدة خراب الجير الأمريكي بريف الحسكة قاعدة خراب الجير الأمريكي بريف الحسكة © Gulf 365 . Attia Al-Attia

وتتخذ القوات الأميركية المنتشرة في الجزيرة السورية من حقول النفط والغاز السورية قواعد ومقرات لها حيث تقوم بسرقة ونهب الثروات المعدنية السورية وتهريبها إلى العراق.