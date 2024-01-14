البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تناقشان تخفيف حدة الأعمال العدائية في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح كيربي على الهواء من قناة "سي بي اس" التلفزيونية: "نحن نناقش معهم بنشاط الانتقال إلى عمليات أقل كثافة ونعتقد أن الوقت الآن هو الوقت المناسب لذلك".

وأشار كيربي إلى الحاجة إلى اتخاذ بعض الخطوات الأولية للحد من حدة القتال، مما سيسمح بقتال أقل حدة، وضربات أكثر استهدافا، وتقليل عدد الغارات الجوية على غزة.

وكما أكد ممثل البيت الأبيض، فإن السلطات الأمريكية في المناقشات مع إسرائيل، لا تدعو سلطات البلاد إلى وقف القتال ضد حماس تماما، لأنها لا تزال تعتبره "تهديدا حقيقيا."

واختتم كيربي حديثه قائلا: "نعتقد أن الوقت سيأتي قريبا جدا للانتقال إلى مرحلة أقل كثافة".

أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أنه دعا وزراء خارجية الدول العربية وإسرائيل ورئيس جامعة الدول العربية إلى بروكسل، لإجراء محادثات حول الأزمة في قطاع غزة على هامش اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في 22 يناير.

وأوضح بوريل في بيان على صفحة "خدمة السياسة الخارجية الأوروبية" أنه يتوقع أن يساهم تبادل وجهات نظر الوزراء الأوروبيين مع زملائهم من دول المنطقة في الجهود المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال بوريل: "من أجل تحديد كيفية المضي قدما، دعوت وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن ، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، للمشاركة في الاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في 22 يناير/ كانون الثاني، لقد أرسلت أيضا دعوات إلى وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين".