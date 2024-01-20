اخبار الخليج

"أنصار الله" اليمنية تحمل الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية ارتفاع التأمين البحري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "أمريكا وبريطانيا تتحملان كامل المسؤولية عن زيادة التأمين البحري فهي من عملت على إقلاقه ووجّهت السفن بالتوقف عن المرور من البحر الأحمر".

وأضاف: "أيضاً تتحملان كامل المسؤولية عمّا يترتب على ذلك من خسائر لقناة السويس أو للمصالح التجارية ولشركات الملاحة، كما تتحمل نتائج إشعال المنطقة بالحروب والإجرام ودعم الإبادة للإنسان في غزة".

وقال: "بعد أن وقفت أمريكا ضد الإرادة الدولية بإشهار (فيتو) في مجلس الأمن ضد قرار وقف العدوان والحصار، مع توقف بريطانيا عن تأييد القرار، عرف العالم قبحهما".

ورأى الحوثي أنه "بينما يعمل اليمن على إيقاف العدوان على غزة وإنهاء الحصار على أهلها من خلال عمليات قواته المسلحة، أرادت أمريكا تحسين صورتها ولكن بتدابير خاطئة".

وذكر القيادي في جماعة أنصار الله أن من بين تلك التدابير الخاطئة "عسكرة البحر الأحمر وحشد الرأي العالمي معها، بتصوير نفسها ساعيةً إلى تأمين الملاحة الدولية بعمليات عسكرية كان نتاجها تهديد الملاحة، عبر توجيه السفن بالتوقف عن الإبحار".

وأوضحت القيادة في بيان: "أجبرت القيادة المركزية على شن غارة جوية على صاروخ حوثي مضاد للسفن كان يستهدف خليج عدن وكان جاهزا للإطلاق، وأكدت القوات الأمريكية أن الصاروخ يشكل تهديدا للشحن التجاري وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وقامت بضرب الصاروخ دفاعا عن النفس".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا