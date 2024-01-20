نتنياهو: لن أتنازل عن السيطرة الأمنية غرب الأردن ما يتعارض مع الدولة الفلسطينية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن نتنياهو أن بلاده لن تتنازل عن السيطرة الأمنية على غرب الأردن وهو الأمر الذي يتعارض مع إقامة دولة فلسطينية.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو وجه تصريحاته تلك لحزبه ولبعض أعضاء اليمين الإسرائيلي الذي رأوا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي" قد أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدم استبعاده إقامة دولة فلسطينية.

وناقش جو بايدن، مع بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، ضرورة إقامة دولة فلسطينية، في أول اتصال بينهما، منذ شهر.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.