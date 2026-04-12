"لم يعلن عنها".. كواليس جلسة التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية

وتابعت أن "16 نائباً من أصل 17 ضمن الكتلة صوّتوا لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، في حين هناك وعود من قبلهم بالتصويت لصالح نزار آميدي"، مبينة ان "النائب سالم العيساوي امتنع عن التصويت، تضامناً مع موقف نواب الحزب الديمقراطي". بغداد - ياسين صفوان - وقالت المصادر لـ الخليج 365، ان "اجواء جلسة التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية متوترة وشهدت غياب بعض الكتل، مقابل ممارسات وُصفت بالمتناقضة من كتل أخرى داخل قبة البرلمان".واضافت انه "وفقاً لمصادر رفيعة، فإن الكتل التي تخلفت عن حضور الجلسة ضمّت نواب كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وائتلاف دولة القانون، وكتلة أبشر يا عراق، إضافة إلى بعض نواب تحالف الأساس، في محاولة لتشكيل الثلث المعطل"، مشيرة الى ان "احدى الكتل السياسية انتهجت سلوكاً متقلباً خلال مجريات الجلسة، إذ بدأت بمحاولة كسر النصاب عبر الانسحاب من قاعة التصويت، قبل أن تعود لاحقاً وتشارك في عملية الاقتراع".وتابعت أن "16 نائباً من أصل 17 ضمن الكتلة صوّتوا لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، في حين هناك وعود من قبلهم بالتصويت لصالح نزار آميدي"، مبينة ان "النائب سالم العيساوي امتنع عن التصويت، تضامناً مع موقف نواب الحزب الديمقراطي".