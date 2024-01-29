شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم إرهابي على الحدود مع سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً متقدماً على الحدود مع سوريا، أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين.

كما أعلنت جرح آخرين من القوات الأمريكية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود. مواجهة الإرهاب أوضح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور مهند المبيضين، أن الهجوم الإرهابي لم يؤدِ إلى أي إصابات في صفوف القوات المسلحة الأردنية، مؤكداً أن بلاده ستستمر في مواجهة خطر الإرهاب، وستتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن الأردن.

وكانت الأردن أعلنت سابقاً أنها تتعاون مع شركائها لتأمين الحدود، وطلبت من الولايات المتحدة الأمريكية ودول صديقة أخرى تزويدها بأنظمة عسكرية والمعدات اللازمة لزيادة القدرات على تأمين الحدود ومواجهة الأخطار عبرها.