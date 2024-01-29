"المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى الهجوم على قاعدة أمريكية قرب الحدود السورية الأردنية

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وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 28 يناير/ كانون الثاني، قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، وأصيب العديد منهم جراء هجوم أحادي الاتجاه بطائرات دون طيار أثر على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية".
وتابعت القيادة الأمريكية "ارتفع عدد الأفراد الأمريكيين المصابين إلى 34 من أفراد الخدمة على الأقل، لكننا نتوقع أن يتغير هذا العدد مع استمرار أعضاء الخدمة في طلب رعاية المتابعة. وتطلب الأمر نقل 8 أفراد أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة".
وأضاف البيان: "وقع الهجوم على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية. هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة، ويقومون بعدد من وظائف الدعم الرئيسية".
أمس, 17:56 GMT
من جانبها، أدانت المملكة الأردنية، مساء أمس الأحد، "الهجوم الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل جنود أمريكيين وجرح آخرين من القوات الأمريكية، التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود".