شاهد بالصورة والفيديو.. قائد الدعم السريع يعزي أسرة أسامة حسن هاتفيا ووالده يذرف الدموع ويرد عليه: (بكرة بطلع الجلابية وبنزل الميدان)

نشر إعلام مليشيا الدعم السريع, مقطع فيديو عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي, وثق من خلاله لمكالمة جمعت بين قائد المليشيا وأسرة القيادي بحكومة تأسيس, أسامة حسن, الذي لقي مصرعه قبل أيام.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قدم قائد الدعم السريع, التعازي لوالد أسامة حسن, مؤكداً فقدهم الكبير لإبنه الذي لقي مصرعه إثر هجوم لمسيرة بنيالا.

من جانبه فقد قدم والد أسامة, الشكر لحميدتي, مؤكداً السير على نهج إبنه في القضية متوعداً برد الثأر: (بكرة بطلع الجلابية وبنزل الميدان).

