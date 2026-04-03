- 1/2
- 2/2
نشر إعلام مليشيا الدعم السريع, مقطع فيديو عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي, وثق من خلاله لمكالمة جمعت بين قائد المليشيا وأسرة القيادي بحكومة تأسيس, أسامة حسن, الذي لقي مصرعه قبل أيام.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قدم قائد الدعم السريع, التعازي لوالد أسامة حسن, مؤكداً فقدهم الكبير لإبنه الذي لقي مصرعه إثر هجوم لمسيرة بنيالا.
من جانبه فقد قدم والد أسامة, الشكر لحميدتي, مؤكداً السير على نهج إبنه في القضية متوعداً برد الثأر: (بكرة بطلع الجلابية وبنزل الميدان).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. قائد الدعم السريع يعزي أسرة أسامة حسن هاتفيا ووالده يذرف الدموع ويرد عليه: (بكرة بطلع الجلابية وبنزل الميدان)
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.