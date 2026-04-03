شاهد بالفيديو.. الشاعرة داليا الياس ترد على سائق تاكسي مصري: (مصر أم الدنيا والسودان أبوها) والأخير يتعجب: (حلوة دي)

نشرت الشاعرة, والصحفية, السودانية, المعروفة داليا الياس, مقطع فيديو طريف على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاعرة, الشهيرة وثقت لحوار قصير دار بينها وبين سائق سيارة أجرة خلال مشوار بشوارع القاهرة. وكان السائق, قد خاطب الصحفية, قائلاً كعادة المصريين, في التفاخر بالمحروسة: (مصر أم الدنيا), لترد عليه داليا الياس: (والسودان أبوها). ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن رد الصحفية, أثار إعجاب متابعيها على صفحتها وإعجاب السائق الذي عبر قائلاً: (حلوة دي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

