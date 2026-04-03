بعد عرضه سينمائيا.. فيلم «الست» لـ منى زكي على منصة رقمية

أعلنت منصة «mbc شاهد»، عن عرض فيلم «الست»، بطولة النجمة منى زكي، قريبًا، بعد طرحه بدور العرض السينمائية نهاية العام الماضي، وسحبه بعد تحقيقه إيرادات اقتربت من 30 مليون جنيه خلال 9 أسابيع عرض.
يُصنَّف فيلم «الست» كعمل سينمائى ينتمى إلى فئة السيرة الذاتية، إذ يتناول رحلة حياة الأسطورة أم كلثوم، مستعرضًا مراحل نشأتها وبداياتها الفنية منذ انتقالها من قريتها الصغيرة إلى القاهرة بحثًا عن حلم الطرب والموسيقى، ويسلّط الضوء على التحديات المجتمعية التى واجهتها فى سنواتها الأولى، بما فى ذلك اضطرارها لارتداء ملابس الصبيان فى بعض المحطات، قبل أن يقودها صوتها الفريد وموهبتها الاستثنائية إلى قمة المجد، لتصبح واحدة من أبرز النساء العربيات وأكثرهن تأثيرًا فى تاريخ الفن.
الفيلم تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وتقوم ببطولته منى زكى، وتشاركها مجموعة من الفنانين، بينهم محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.
