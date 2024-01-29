شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية تدرج مصرفا عراقيا ومالكه على قائمة العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت وزارة الخزانة الأمريكية مصرفا عراقيا ومالكه لقائمة العقوبات المفروضة على كيانات لها صلة بحزب الله والحرس الثوري الإيراني. وبحسب قناة السومرية نيوز، فإنه تم إدراج مصرف الهدى ومالكه حمد الموسوي، على قوائم العقوبات الأمريكية. يأتي هذا بعد أقل من أسبوع من إصدار عقوبات مماثلة على شركة "فلاي بغداد" للطيران لذات الأسباب.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز