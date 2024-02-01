شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: الجزائر فى المرتبة الثانية من بين الدول المصدرة للغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت الجزائر المرتبة الثانية من بين الدول المصدرة للغاز الطبيعي عن طريق الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبى سنة 2023، كما حققت ارتفاعا هاما في صادراتها من الغاز المسال، حسب ما جاء في آخر تقرير شهري لمنتدى الدول المصدر للغاز GECF.

وجاء في تقرير المنتدى لشهر يناير 2024، أن الجزائر استحوذت عام 2023 على حصة 19 بالمائة من الغاز الطبيعي المصدر عن طريق الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي، لتحتل المرتبة الثانية بعد النرويج التي جاءت في المرتبة الأولى، بحصة 54 بالمائة، فيما حلت روسيا في المرتبة الثالثة بحصة 17 بالمائة.

كما بلغ المعدل الشهري لصادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي السنة الماضية 41ر2 مليار متر مكعب، مقابل متوسط بـ 7 مليارات متر مكعب للنرويج، و3ر2 مليار متر مكعب لروسيا، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن "الاتحاد الأوروبي استورد 155 مليار متر مكعب من الغاز سنة 2023، ما يمثل عجزا بـ 23 بالمائة مقارنة بما تم استيراده سنة 2022".

وتمتلك الجزائر أنبوبا لنقل الغاز نحو إيطاليا وآخر نحو إسبانيا.

وأشار المنتدى في تقريره إلى أن العدد الإجمالي لشحنات الغاز المسال على مستوى العالم بلغ 56ر6266 شحنة سنة 2023، حيث احتلت الولايات المتحدة الصدارة بـ 123 شحنة، ثم الجزائر في المرتبة الثانية ب 54 شحنة.

وتحتضن الجزائر في الفترة من 29 فبراير المقبل، وحتى 2 مارس القادم، القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الذي يجمع أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، حيث تشكل هذه الدول معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة وأكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.