شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ومدغشقر تؤكدان ضرورة الاستفادة من فرص منطقة التجارة الحرة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الجزائر ومدغشقر، على ضرورة تكثيف الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الأربعاء، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، لرئيسة برلمان مدغشقر، كريستين رازاماناهاسوا، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي.



وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شكل هذا اللقاء فرصة استعرض خلالها الجانبان العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الجزائر ومدغشقر، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات ذات المنفعة المشتركة.



وفي هذا الإطار، أشاد الجانبان بالدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية كرافد هام من روافد توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



كما أكدا على ضرورة تحديث وتطوير الإطار القانوني وتفعيل مختلف آليات التعاون، فضلاً عن تكثيف الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.