وزير إسرائيلي: الصفقة الوحيدة التي نقبلها هي زحف "حماس" إلينا وطلب الطعام

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي المتطرف، أن "أي صفقة ستجعل بلاده في نهاية المطاف تبيع مستقبلها بالحاضر، فهي صفقة خاسرة أو ليست صفقة جيدة".
وجاءت تصريحات إلياهو، تعليقا على صفقة رهائن محتملة بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرا إلى أن "الصفقة الوحيدة التي يجب أن تكون أو تقبلها إسرائيل هي زحف حماس، وطلب الطعام".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، حذر الجيش الإسرائيلي ضباطه وجنوده من ظاهرة خطيرة اكتشفها خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي، دائما، ما يرسل كلبا مدربا لإجراء مسح أولي داخل المنازل الفلسطينية في غزة والمراد تفتيشها واقتحامها، وهي أحداث غير عادية قد تزعج الكلاب، على أن يتم إرسال الكلب المدرب إلى مكان الحادث او الاقتحام للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة أو وجود مسلحين فلسطينيين ينصبون كمينا لجنود الجيش الإسرائيلي.
ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي فقد 17 كلبا مدربا خلال عمليات الاقتحام لمنازل الأهالي في قطاع غزة، وأن مدير المشتريات بوزارة الدفاع الإسرائيلية يقوم حاليا بإجراء مناقصة شراء كلاب مدربة، خاصة من سلالة المالينو، في كلا من هولندا وألمانيا، التي من المتوقع أن تبدأ في الأشهر المقبلة.
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.