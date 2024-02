شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 106 شاحنات مساعدات ميناء رفح البري للفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - عبرت اليوم من ميناء رفح البري في شمال سيناء 106 شاحنات، منها 100 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة، وأربع شاحنات وقود، وشاحنتان آخريان محملتان بغاز الطهي للفلسطينيين بقطاع غزة.وأوضح مصدر مصري مسؤول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، استقبال 40 مصابًا و30 مرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)إلى ذلك، كشف تحليل لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، أن 30% من مباني قطاع غزة تعرضت للتدمير والأضرار.وقارن المركز صور الأقمار الصناعية في 7 يناير 2024 مع صور ما قبل العدوان، وتم تحديد 22,131 مبنى مدمراً بالكامل، و 14,066 مبنى تعرض لأضرار جسيمة، و 32,950 مبنى تعرض لأضرار متوسطة، ما يعادل 30% من مباني غزة، أي 93,800 وحدة سكنية.