الخليج اليوم .. مقتل 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني في الصومال

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل 3 من منتسبيها وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين، إثر تعرضهم لهجوم في الصومال.

وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان: "تعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وأضاف البيان: "تتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

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وأفاد بيان الوزارة بأن "الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم".