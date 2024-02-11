مقتل فلسطينية وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي وسط غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت "وفا"، بمقتل امرأة وإصابة عدد آخر بينهم طفلة، في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل لعائلة أبو سلمية في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي حزاما ناريا، وشن سلسلة غارات متتالية على مناطق بطن السمين، وقيزان النجار أبو رشوان جنوب خان يونس، ومنطقة ميراج شمال رفح.

وكان مصادر طبية، أفادت بمقتل نحو 42 مواطنا جراء غارات الجيش الإسرائيلي على المنازل والمركبات في مدينة رفح منذ فجر اليوم.

وذكرت وكالة "وفا" أنه في حصيلة غير نهائية، خلف الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، أكثر من 28,064 قتيلا و67,611 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الجيش الإٍسرائيلي طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.