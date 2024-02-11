الخليج اليوم .. قرقاش: لن يثنينا عمل غادر عن مواصلة رسالة الأمن والأمان ومكافحة التطرف والإرهاب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن عملاً غادراً لن يثني الإمارات عن مواصلة رسالة الأمن والأمان ومكافحة التطرف والإرهاب بجميع اشكاله، داعيا الله أن يتغمد جنودنا البواسل بواسع رحمته.

وقال معاليه على حسابه في منصة إكس "نسأل الله أن يتغمد جنودنا البواسل بواسع رحمته .. ولن يثنينا عمل غادر عن مواصلة رسالة الأمن والأمان ومكافحة التطرف والإرهاب بجميع اشكاله، وسنبقى كما كنا مناصرين للحق مدافعين عن استقرار المنطقة بما فيه الخير والسلام".

وأضاف معاليه "رحم الله شهداء الوطن وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابط من قوة دفاع البحرين، وإصابة 2 آخرين، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "X": "تعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين اثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وأضاف البيان: "وتتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وأفاد بيان الوزارة بأن "دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم".