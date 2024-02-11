غالانت يعلن اختراق النواة الأكثر حساسية لـ"حماس": ستمكننا من التوصل إلى صفقة محتجزين "أكثر واقعية"

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وقال في رسالة فيديو: "لقد اخترقنا النواة الأكثر حساسية لـ"حماس".
وأضاف غالانت: "يمكنكم رؤية جزء صغير مما استعاده جيش الدفاع الإسرائيلي هنا، صواريخ ومتفجرات وألغام والعديد من الخرائط وأجهزة الاتصالات والوثائق وأجهزة الكمبيوتر والأقراص الصلبة".
وتابع: "لقد توغلنا في قلب الأماكن الأكثر حساسية لـ"حماس"، ونستخدم معلوماتهم الاستخبارية ضدهم".
وشدد غالانت على أنه "كلما تعمقنا في هذه العملية، كلما اقتربنا من التوصل إلى صفقة واقعية من أجل إعادة المحتجزين".
وذكرت "تايمز أوف إسراءئيل" أنه سيتم عرض الأدلة التي جمعها الجيش الإسرائيلي في غزة، على وزراء الحكومة، اليوم الأحد.
5 فبراير, 18:18 GMT
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن بعض أهالي وذوي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، الإسراع في إجراء صفقة تبادل رهائن بدعوى أن أولادهم في خطر.
26 يناير, 14:48 GMT
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.