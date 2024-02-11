غالانت يعلن اختراق النواة الأكثر حساسية لـ"حماس": ستمكننا من التوصل إلى صفقة محتجزين "أكثر واقعية"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال مشاركة غالانت في عرض من تقديم وحدة جمع المعلومات الاستخبارية والغنائم الفنية التابعة لمديرية المخابرات العسكرية، والمعروفة باسمها المختصر العبري "عمشت"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال في رسالة فيديو: "لقد اخترقنا النواة الأكثر حساسية لـ"حماس".

وأضاف غالانت: "يمكنكم رؤية جزء صغير مما استعاده جيش الدفاع الإسرائيلي هنا، صواريخ ومتفجرات وألغام والعديد من الخرائط وأجهزة الاتصالات والوثائق وأجهزة الكمبيوتر والأقراص الصلبة".

وتابع: "لقد توغلنا في قلب الأماكن الأكثر حساسية لـ"حماس"، ونستخدم معلوماتهم الاستخبارية ضدهم".

وشدد غالانت على أنه "كلما تعمقنا في هذه العملية، كلما اقتربنا من التوصل إلى صفقة واقعية من أجل إعادة المحتجزين".

وذكرت "تايمز أوف إسراءئيل" أنه سيتم عرض الأدلة التي جمعها الجيش الإسرائيلي في غزة، على وزراء الحكومة، اليوم الأحد.

5 فبراير, 18:18 GMT

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن بعض أهالي وذوي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، الإسراع في إجراء صفقة تبادل رهائن بدعوى أن أولادهم في خطر.

وفي سياق متصل، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم ذاته، من كارثة ومجزرة قد تُخلف عشرات آلاف القتلى والجرحى في حال اجتياح القوات الإسرائيلية محافظة رفح.

26 يناير, 14:48 GMT

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.