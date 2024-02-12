استهداف سفينة شحن يونانية في باب المندب

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الشركة قولها بأن السفينة السائبة أصيبت وتعرضت لأضرار على الجانب الأيمن منها.

وكانت شركة "أمبري"، قد أبلغت لأول مرة عن أنها رصدت مقذوفا بالقرب من السفينة على بعد 23 ميلًا بحريًا شمال شرق خور أنجار في جيبوتي و40 ميلًا بحريًا جنوب غرب مدينة المخا الساحلية اليمنية على البحر الأحمر.

10 فبراير, 07:27 GMT

في سياق متصل، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الإثنين، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية في البحر الأحمرِ ضد سفينة أمريكية".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع" في بيان على "تلغرام": "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدِنا، قامت القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنية باستهداف سفينة ستار أَيرس الأمريكيةِ في البحرِ الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضلِ الله".

8 فبراير, 13:23 GMT

وأضاف سريع في البيان: "القوات المسلحة اليمنية واستجابة لواجبِها الديني والأخلاقي والإنساني مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".

وأشار إلى أن القوات اليمنية "لن تتردد... في تنفيذ المزيد من العمليات رداً على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة وكذلك رداً على العدوان الأمريكيّ البريطاني المستمر على بلدِنا العزيز".

يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية تهاجم طرق الشحن في البحر الأحمر كجزء من ردهم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودفعت هجمات "أنصار الله" الولايات المتحدة وبريطانيا إلى شن موجات من الضربات على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن.