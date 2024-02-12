نتنياهو: استمرار الضغط العسكري فقط سيؤدي إلى إطلاق سراح المخطوفين

دبي - محمود عبدالرازق - القدس- الخليج 365. وصرح نتنياهو في بيان قائلا "فرناندو ولويس، مرحبًا بكما في الوطن، أحيي مقاتلينا الشجعان للعمل الجريء الذي أدى إلى إطلاق سراحهما".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "استمرار الضغط العسكري حتى تحقيق النصر المطلق هو فقط سوف يؤدي إلى إطلاق سراح المخطوفين، ولن نضيع أي فرصة لإعادتهم إلى الوطن".

جاء ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، عن تحرير مختطفيْن اثنين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وضعهما الصحي جيد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح، تم تحرير الليلة الماضية مختطفيْن إسرائيلييْن وهما فرناندو سيمون مرمان (60) لويس هير (70) ‏الذيْن تم اختطافهما من قبل حماس إلى قطاع غزة من كيبوتس نير إسحاق في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضاف أدرعي: "‏وضع المختطفيْن الصحي جيد وقد نقلا إلى الفحوصات الطبية في المجمع الطبي في تل هشومير، ‏قوات الأمن ستواصل العمل في كافة الوسائل لإعادة المختطفين".

أمس, 19:35 GMT

وتابع البيان: "لقد وصلت القوات بصورة سرية إلى مكان الهدف ونفذت عملية معقدة جدًا داخل مبنى حيث تم احتجاز المختطفيْن في الطابق الثاني من المبنى، لقد تواجد عدد من المسلحين داخل الشقة السكنية وفي الشقق المجاورة، حيث اقتحمت القوات المبنى وتمكنت من تحرير المختطفين لتدير اشتباكات أثناء عملية التحرير".