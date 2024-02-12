اخبار الخليج

نتنياهو: استمرار الضغط العسكري فقط سيؤدي إلى إطلاق سراح المخطوفين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

دبي - محمود عبدالرازق - القدس- الخليج 365. وصرح نتنياهو في بيان قائلا "فرناندو ولويس، مرحبًا بكما في الوطن، أحيي مقاتلينا الشجعان للعمل الجريء الذي أدى إلى إطلاق سراحهما".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "استمرار الضغط العسكري حتى تحقيق النصر المطلق هو فقط سوف يؤدي إلى إطلاق سراح المخطوفين، ولن نضيع أي فرصة لإعادتهم إلى الوطن".
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - الخليج 365 عربي, 1920, 12.02.2024

جاء ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، عن تحرير مختطفيْن اثنين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وضعهما الصحي جيد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح، تم تحرير الليلة الماضية مختطفيْن إسرائيلييْن وهما فرناندو سيمون مرمان (60) لويس هير (70) ‏الذيْن تم اختطافهما من قبل حماس إلى قطاع غزة من كيبوتس نير إسحاق في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضاف أدرعي: "‏وضع المختطفيْن الصحي جيد وقد نقلا إلى الفحوصات الطبية في المجمع الطبي في تل هشومير، ‏قوات الأمن ستواصل العمل في كافة الوسائل لإعادة المختطفين".
الفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023، - الخليج 365 عربي, 1920, 11.02.2024

أمس, 19:35 GMT

وتابع البيان: "لقد وصلت القوات بصورة سرية إلى مكان الهدف ونفذت عملية معقدة جدًا داخل مبنى حيث تم احتجاز المختطفيْن في الطابق الثاني من المبنى، لقد تواجد عدد من المسلحين داخل الشقة السكنية وفي الشقق المجاورة، حيث اقتحمت القوات المبنى وتمكنت من تحرير المختطفين لتدير اشتباكات أثناء عملية التحرير".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا