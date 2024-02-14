شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 28 ألف شهيد فلسطيني جراء عدوان الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

عدوان الاحتلال

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 131 على التوالي إلى 28576 شهيًا.وارتفع عدد الجرحى إلى نحو 69 ألف جريح، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 103 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأصيب 145 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.ولفتت إلى أن 3 فلسطينيين استشهدوا داخل مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والذي يتعرض لاقتحام وقصف مستمر.