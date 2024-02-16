"الجهاد الإسلامي" تؤكد مشاركتها في الحوار الوطني الفلسطيني الذي سيعقد في موسكو

دبي - محمود عبدالرازق - غزة - الخليج 365. وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، محمد الحاج موسى، لوكالة "الخليج 365": "تلقت الحركة دعوة رسمية لزيارة موسكو نهاية الشهر الجاري، وستشارك عبر وفد رسمي في اللقاء".

وأضاف: "هذه بطبيعة الحال ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الحركة بمثل هذه اللقاءات. نحن من دعاة الحوار الداخلي والوطني، وشاركنا في كافة الحوارات السابقة منذ عام 2005".

وأشار الحاج موسى، إلى أن التجارب السابقة لم تنجح ولم تكن مشجعة، رغم أهميتها لكن لم يتم البناء عليها ولم تتم متابعة توصياتها.

14 يونيو 2023, 18:38 GMT

واعتبر أنه "من المهم توحيد الشعب الفلسطيني من خلال الحوار، على خلفية ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات لتصفيتها".

وأكد أن الحوار الوطني وهو الوسيلة الوحيدة لتقوية الوحدة الداخلية والوصول لبرنامج وطني مشترك.

كما دعا للبناء على المرحلة السابقة من الحوار الوطني، والاستفادة من التجارب، على طريق ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي قائلا: "نأمل أن يكون هذا اللقاء خطوة مساعدة في هذا الاتجاه".