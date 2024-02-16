‏وزير إسرائيلي سابق: لا يمكننا القضاء على "حماس" و"حزب الله" بشكل كامل

- 1/2
- 2/2
دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن عومير بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق، أن الافتراض على قدرة كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك الداخلي في القضاء على "الخلايا" الصغيرة ليس صحيحا وهو ادعاء غير صحيح بالمرة.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي بين صفوفه جنوبي قطاع غزة.
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، صباح اليوم الجمعة، أن الرقيب نوعام حوفا (20 عاما) مجند بالكتيبة 202 مظليين، وهو من مدينة القدس قد سقط قتيلا خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.