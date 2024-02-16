‏وزير إسرائيلي سابق: لا يمكننا القضاء على "حماس" و"حزب الله" بشكل كامل

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن عومير بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق، أن الافتراض على قدرة كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك الداخلي في القضاء على "الخلايا" الصغيرة ليس صحيحا وهو ادعاء غير صحيح بالمرة.

وأوضح بارليف، أنه رغم قوة إسرائيل الهائلة مقارنة بكلا من حركة حماس وحزب الله اللبناني، فإنه لها حدود أيضا في ذلك، مشيرا إلى أنه بالقوة لا يمكن القضاء على هذه الخلايا الصغيرة بشكل كامل.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي بين صفوفه جنوبي قطاع غزة.

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، صباح اليوم الجمعة، أن الرقيب نوعام حوفا (20 عاما) مجند بالكتيبة 202 مظليين، وهو من مدينة القدس قد سقط قتيلا خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28.5 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.