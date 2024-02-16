شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يطلب من مجلس الأمن الدولي الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد والاعتداءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب لبنان من مجلس الأمن الدولي الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، وإلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وشعبه، وذلك لوقف تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة سيصعب احتواؤها.

جاء ذلك في شكوى تقدم بها لبنان رسميا لمجلس الأمن الدولي حول سلسلة اعتداءات إسرائيلية أمس الأول على أهداف مدنية تعتبر الأعنف والأكثر دموية منذ بداية التوترات عبر الحدود الجنوبية اللبنانية مع اسرائيل في الثامن من شهر أكتوبر الماضي.

وطلب وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب من مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى بتاريخ أمس لمجلس الأمن الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، أن نص الشكوى المرفوعة تضمّن أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه بناية سكنية في مدينة النبطية جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم نساء وـطفال، موضحا أنها هي حصيلة غير نهائية نظراً لاستمرار أعمال البحث عن مزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

وأضافت الوزارة أن الغارة ألحقت أضراراً جسيمة في المبنى المستهدف ليصبح آيلاً للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة التي أصابته مما حمل سكان المبنى الآخرون إلى إخلائه، كما تضررت الأبنية السكنية المجاورة له والسيارات المركونة في الطريق وشبكتيْ الكهرباء والهاتف.

وأوضحت أن اليوم ذاته شهد أيضا استهداف منزل اللبناني جلال محسن في بلدة الصوانة جنوب لبنان بطائرة مسيرة مما أدى لمقتل زوجته وابنيه البالغين من العمر 13 عاماً وعامين.

وأشارت وزارة الخارجية اللبنانية إلى أن القانون الدولي الإنساني يكفل حماية المدنيين، معتبرة أن قصف إسرائيل المتعمد والمباشر للمدنيين الآمنين في منازلهم يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة يعرض كل من شارك فيها بشكل مباشر وغير مباشر للمسئولية الدولية.

وشددت على أن القصف يعتبر انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه ولكافة قرارات الأمم المتحدة التي تفرض على إسرائيل وقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية وإنهاء احتلالها لأراضيه ومنها القرار 1701 (الصادر عام 2006).

وعبرت وزارة الخارجية اللبنانية عن قلقها من أن يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الدولية وتنشط التحركات الدبلوماسية من اجل التهدئة، على ضوء تأكيد لبنان على رفضه للحرب وتقديمه خارطة طريق لتحقيق الأمن المستدام في جنوب لبنان، مما يدفعنا إلى حث المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للجم اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية.

وطالبت الشكوى مجددا بضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان للحيلولة دون تدهور الوضع وتوسيع الحرب، وكررت مطالبة مجلس الأمن الدولي بإدانة واضحة لاستهداف إسرائيل المباشر والمتعمد والمتكرر للمدنيين.