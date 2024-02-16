شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يرشح الصومال لعضوية مجلس الأمن الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى بالإنابة بجمهورية الصومال على محمد عمر، أن الاتحاد الأفريقى صدق على ترشيح الصومال لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولى للفترة 2025-2026، مؤكدا حرص الصومال الدائم على أداء التزاماته الكاملة تجاه قضايا السلم والأمن الأفريقي.

وقال الوزير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الجمعة، "إننا حريصون على مبدأ التضامن والتقاسم العادل للأعباء، وسعياً منا لتحقيق أهداف القارة الأفريقية على مختلف الأصعدة، وأن تكون بلادنا رائدة في تعزيز أجندة السلام والأمن الأفريقي داخل مجلس الأمن". وأعرب الوزير الصومالي عن شكره للاتحاد الإفريقي لما بذله من جهود جبارة في هذا الملف، وعلى الفرصة التي أتاحها للشعب والحكومة الصومالية على ترشح مقديشيو لعضوية مجلس الأمن الدولي.

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