شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بروسيا: عزام الأحمد يترأس وفد "فتح" فى اجتماع الفصائل بموسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السفير الفلسطينى لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، أن وفدا من حركة "فتح" برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد سيشارك فى اجتماع الفصائل الفلسطينية بالعاصمة الروسية، الذى دعت لعقده موسكو يوم 28 فبراير الجارى.

وذكر نوفل - في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية موسى أبو مرزوق سيترأس وفد الحركة في اللقاء الفلسطيني - الفلسطيني بموسكو.. مشيرا إلى أن وفدا من حركة الجهاد سيشارك أيضا في الاجتماع. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعا مؤخرا الفصائل الفلسطينية للاجتماع في بلاده لحل المشاكل بينها وتحقيق المصالحة الوطنية.

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