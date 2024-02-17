شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى لمستشار ألمانيا: يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، خلال لقائه المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم /السبت/، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار فى غزة.

وشدد العاهل الأردنى - خلال اللقاء، الذى عقد على هامش أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا - على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولى بدوره لحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون ظروفا قاسية نتيجة الحرب الدائرة فى غزة.

كما أكد أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى الأهالى فى غزة بشكل مستمر، فى ظل ما يعانيه القطاع من نقص حاد فى المقومات الأساسية للحياة من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود.

وجدد عاهل الأردن التحذير من الهجوم الإسرائيلى على رفح، جنوب قطاع غزة؛ الذى من شأنه أن يؤدى إلى كارثة إنسانية أخرى قد تدفع إلى تهجير السكان، مؤكدا رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا.

وأشار إلى ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتقوم بدورها ضمن تكليفها الأممي.

كما جرى التأكيد، خلال اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي، على عمق العلاقات التاريخية التى تربط الأردن وألمانيا والحرص على تعزيزها فى شتى المجالات، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية، إذ أعرب الملك عن تقديره للدعم الذى تقدمه ألمانيا للمملكة فى المجالات التنموية.

حضر اللقاء: نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردنى فى ألمانيا يوسف البطاينة.