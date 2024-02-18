شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة لا تحتاج لرخصة من نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أو حكومته، كما أن جميع الدول تستطيع الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها الإدارة الأمريكية بدون مثل هذه الرخصة ودون أن تقدم طلبًا لنتنياهو، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.

وأكدت الوزارة، فى بيان صحفي، أن نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية، وإنما يدمر بشكل يومى فرص تجسيدها على الأرض، عبر تصعيد الضم التدريجى للضفة بما فيها القدس الشرقية، وتعميق وتوسيع الاستيطان فيها وفصلها تماماً عن قطاع غزة، ومن خلال حرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها ضد الشعب الفلسطينى لتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.