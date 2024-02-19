مقتل ضابط شرطة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - الخليج 365 . وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن "الشاب أنس جميل دويكات (26 عاما) استشهد برصاص الاحتلال عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس"

8 يناير, 22:31 GMT

وكانت مصادر محلية فلسطينية أكدت في وقت سابق أن "جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار على الشاب دويكات الذي يعمل ضابطا في جهاز الشرطة الفلسطينية عند محاولته اجتياز الحاجز بمركبته، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، ليعلن لاحقا عن استشهاده متأثرا بإصابته".

يشار إلى أن ثلاثة شبان فلسطينيين قتلوا اليوم الأحد في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي، حيث قتل الشابان محمد أحمد العوفي (36 عاما)، ونبيل عامر (19 عاما) خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم، شمال الضفة الغربية، صباح اليوم الأحد.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، وهو ما أوقع أكثر من 23 ألف قتيل في القطاع وما يزيد عن 50 ألف مصاب و7 آلاف مفقود.