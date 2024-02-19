شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقالات واقتحامات وتخريب للممتلكات.. جرائم ليلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت فجر اليوم الإثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت البلدة، حيث دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي، كما شنت حملات تمشيط وتفتيش في عدد من أحياء البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين، عرف منهم: المربي نزار فضل نزال، ومحمود عيد حنايشة، ومحمود بسام أبو الرب، وحلمي نزال بعد حملة مداهمات واسعة للمنازل وخلع ابوابها والعبث بمحتوياتها، كما حاصرت حي خزيمية مع تواصل تعزيزات عسكرية إلى البلدة مدعومة بجرافة عسكرية.

كما قامت بإلقاء قنابل دخانية ووزعت مناشير تهديد للمواطنين، وداهمت منزل المواطن حمزة ماهر زكارنة وسلمت ذويه بلاغا لتسليم نفسه في معسكر سالم، فيما اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء، وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدات جبع، وعرابة وبير الباشا، والزبابدة.

كما شرعت جرافات الاحتلال بتخريب الممتلكات والمركبات، ودمرت بسطات الباعة بجانب مديرية التربية في البلدة.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات فيها.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدتي كفر قدوم وحجة في محافظة قلقيلية.



اقتحام قوات الاحتلال