شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أمريكية يابانية كورية حول الوضع فى غزة وزيادة المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، الصراع الدائر فى غزة، وأكدوا مجددا الحاجة الملحة إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نيريه الياباني كاميكاوا يوكو والكوري الجنوبي تشو تاي يول على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأكد الوزراء الثلاثة أهمية البناء على التنسيق الوثيق ردًا على استفزازات كوريا الشمالية المستمرة وكذلك دعم بيونج يانج العسكرى المتزايد لحرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا.

كما ناقشا الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وتطرق المسؤولون خلال اجتماعهم الثلاثي إلى مناقشة التقدم الهائل المحرز منذ قمة كامب ديفيد التاريخية لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الثلاثي وناقشوا الجهود الحالية والمستقبلية لدعم استراتيجيات بعضهم البعض في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.