شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: غزة لن تكون إلا جزء من الدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، إن قطاع غزة لن يكون إلا جزء من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأى مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل فى محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافى فى قطاع غزة.

وأضاف ردًا على خطة نتنياهو: "إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". وتابع أبو ردينة: "ما يطرحه نتنياهو من خطط الهدف منها هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية".

من جهة أخرى قال مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، الدكتور محمد العبوشى، إن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، هي خرق فاضح لكل القيم والمعايير الدولية.

وأوضح العبوشي -في تصريح لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن قطاع غزة يعاني الكثير من المأسي والصعوبات نتيجة جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، مضيفا أن هذا الوضع المأساوي يُصعب عمل الطواقم الطبية ويعرضها لمخاطرة تستهدف حياتها بشكل أساسي.

وأضاف أن المستشفيات في قطاع غزة، تعاني نقصا حادا في الإمدادات والمستلزمات الطبية الأساسية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الطواقم الطبية بالرصاص الحي، وتستهدف جثامين الشهداء وتمنع دفنهم كما حدث في مستشفى الأمل.

وندد بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية في قطاع غزة، التي تتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية ومعاهدة جنيف التي تلزم قوات الاحتلال بمنع استهداف المستشفيات والخدمات الطبية ، مشددا على أن حماية المستشفيات والكوادر الطبية مطلب أساسي للشعب الفلسطيني.

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