شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الشهداء داخل السجون لـ10 منذ أحداث 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الأسير الفلسطيني استشهاد أسير من غزة ما يرفع عدد الشهداء داخل السجون إلى 10 منذ 7 أكتوبر، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.