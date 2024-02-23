شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية الفلسطيني: نتوقع صدور قرار من محكمة العدل بعدم شرعية الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أن الدول التي قدمت مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، ونتوقع صدور قرار من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وإزالة الاستيطان من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الامريكية توفر الحماية والمساعدات المالية والعسكرية لإسرائيل لمواصلة جرائمها بحق الفلسطينيين.