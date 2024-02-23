شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل عمان أمام محكمة العدل: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ممثل سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل ترتكب عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وتواصل تهجير الفلسطينيين من أرضهم قسريا في انتهاك واضح للمعايير الدولية والقوانين الدولية.

وأضاف ممثل سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية، في جلسة نقلتها القاهرة الإخبارية، أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، موضحا أن التوسع في الاستيطان وسرقة الأراضي والتهجير القسري من شأنه أن يؤبد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.