شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يقتحم رام الله والبيرة ويعتقل فلسطينيين من مدينة جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قريتي برقا وشقبا، بمحافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت برقا شرق رام الله، فيما اقتحمت قوة أخرى شقبا غرب المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، الطالب في جامعة بيرزيت علي السعدي، من مخيم جنين، والشاب عاصم العرقاوي، من مدينة جنين في عمليتين منفصلين، اثناء مرورهما عبر حاجز عورتا قرب نابلس .

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى الجلمة, وعربونه, ودير غزاله, وعرانة شمال شرق جنين وداهمت أحيائها وسيرت آلياتها في شوارعها وأطلقت قنابل ضوئية في سماء تلك القرى، دون ان يبلغ عن أي اعتقالات.